Luverdense ganha e impõe 2ª derrota seguida ao Bragantino na Série B

Na estreia o time paulista tinha perdido para o Vila Nova-GO, por 3 a 1. Assim, ocupa o 19º e penúltimo lugar da tabela. O Luverdense, que tinha empatado em casa por 1 a 1 com o Joinville, fica com quatro pontos.

O jogo começou com 30 minutos de atraso devido a um problema com a iluminação do Nabizão. Após a espera e o longo tempo em que as duas equipes ficaram se aquecendo no gramado, a bola finalmente rolou, mas nenhum dos dois times demonstrava muita força para chegar ao ataque.

Apesar de ser um jogo movimentado e com muita disposição de ambos os times, as jogadas se concentravam mais no meio-campo, com poucos lances de perigo e os goleiros Felipe e Gabriel Leite foram praticamente espectadores da primeira etapa.

No segundo tempo, o Bragantino voltou com outra postura e passou a procurar mais o gol desde os primeiros minutos. Pressionando o adversário no campo de ataque, o time da casa criou diversas chances, mas parou no goleiro Gabriel Leite, que fez boa partida, e em erros de finalização de Zambi e Thiago Santos.

Felipe, goleiro da casa, não tinha feito nenhuma defesa, mas aos 32 minutos sofreu o gol. Após escanteio e troca de passe na frente da área, Hugo recebeu, fez o giro em cima de Douglas Silva e bateu no ângulo direito do adversário. Felipe não fez nenhuma defesa, mas o Bragantino não chegou ao empate e perdeu de novo.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira para a terceira rodada da Série B. Às 19h15, o Bragantino visita o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas (RS). Mais tarde, às 21h30, o Luverdense recebe o Avaí no Passo das Emas em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 0 x 1 LUVERDENSE

BRAGANTINO - Felipe; Alemão, Douglas Silva, Éder Lima e Pacheco; Serginho, Edson Sitta e Leandro Oliveira; Thiago Santos (Léo Jaime), Zambi e Eliandro (Lincom) (Jobinho). Técnico: Léo Condé.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Luiz Otávio, Éverton e Paulinho (Erick); Muralha, Ricardo (Da Matta) e Jean Patrick; Douglas Baggio, Alfredo (Hugo) e Régis. Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Hugo, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alemão e Edson Sitta (Bragantino); Luiz Otávio, Jean Patrick e Ricardo (Luverdense).

ÁRBITRO - José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

RENDA - R$ 17.040,00.

PÚBLICO - 3.219 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).