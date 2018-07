Luverdense ganha e pode tirar o Avaí do G-4 da Série B

O Luverdense praticamente eliminou as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B com a vitória diante do Avaí por 3 a 1, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 33.ª rodada.

Com a segunda vitória seguida na competição, o clube mato-grossense subiu para a 11.ª colocação com 46 pontos, a 11 do Icasa, o primeiro time da zona de rebaixamento, que ainda joga na rodada. Por sua vez, o Avaí conhece a sua quarta derrota consecutiva e pode perder o seu lugar no G-4, a zona de acesso, em caso de vitória de Santa Cruz (51), Ceará (50) ou Atlético Goianiense (49). A equipe catarinense está na quarta colocação com 52 pontos.

Em queda livre na reta final da Série B, o Avaí foi logo sendo facilmente dominado pelo Luverdense, dando mostras de que estava disposto a colocar um fim nas chances de rebaixamento. E manteve a pressão ofensiva e o gol estava cada vez mais perto. Aos 21 minutos, o time da casa abriu o marcador. Washington recebeu na lateral da área e rolou para Léo estufar as redes.

Quatro minutos depois, Samuel lançou Gilson, que, de canhota, chutou sem chances para Vagner. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol do adversário. Mesmo com boa vantagem no marcador, o Luverdense seguia à todo vapor e marcou o terceiro aos 34. Washington arriscou, Vagner rebateu e Léo completou para o fundo das redes. O Avaí ainda diminuiu no final. Aos 44, Diego Jardel lançou para Eduardo Costa, que tocou na saída de Gabriel Leite.

O Avaí voltou melhor para a segunda etapa e ficou muito perto de marcar. O time da casa se segurava, enquanto que o visitante pecava nas finalizações.

Na próxima rodada, a 34.ª, o Avaí enfrenta o Oeste na próxima terça, às 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Luverdense enfrenta a rebaixada Portuguesa no próximo dia 8, um sábado, às 21 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 3 x 1 AVAÍ

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Zé Roberto (Montoya), Renato e Edinho; Carlão, Gilson (Clécio), Samuel e Washington; Misael e Léo(Lê). Técnico: Maico Gaúcho.

AVAÍ - Vagner; Bocão, João Filipe, Antônio Carlos e Eltinho; Eduardo Costa (Jean), Eduardo Neto, Diego Felipe (Hélber), Diego Jardel e Marquinhos; Anderson Lopes (Bruno Mendes). Técnico: Geninho.

GOLS - Léo, aos 21 e aos 34, Gilson, aos 25, e Eduardo Costa, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Patrick e Gilson (Luverdense); Bocão, Eltinho, Eduardo Neto e Eduardo Costa (Avaí).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).