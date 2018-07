Luverdense goleia Bragantino e acaba com jejum de vitórias na Série B

O Luverdense encerrou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B ao golear o Bragantino por 4 a 0, neste sábado, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela 21.ª rodada. Depois de oito rodadas o time do Mato Grosso comemorou uma vitória e também respirou na tabela, pois agora ocupa a 11.ª colocação, com 28 pontos. O Bragantino continua na zona do rebaixamento, em 17.º lugar, com 21 pontos.

A Luverdense planejou fazer uma forte pressão nos primeiros minutos para conseguir seu gol e deu certo. Após escanteio, a defesa do Bragantino não aliviou no alto e a bola sobrou para o chute violento do zagueiro Luiz Otávio, aos oito minutos. A bola entrou no ângulo do goleiro Pablo, que substituiu a Felipe.

Depois disso, o Bragantino só teve uma chance num lance confuso dentro da área. Após falta levantada por Bruno Pacheco, quase a defesa mandou a bola contra as próprias redes, dando um grande susto. O estreante Pablo ainda fez duas boas defesas, evitando o pior para o time paulista. Primeiro aos 14 minutos, em um chute de Jean Patrick, que desviou na defesa e ganhou efeito. Depois aos 23 minutos, em finalização por baixo de Jean Patrick - o goleiro caiu no canto esquerdo e mandou para escanteio.

Se o Bragantino não mostrou força ofensiva, pelo menos contou com a ajuda do adversário. Aos 33 minutos, o lateral-esquerdo Paulinho recebeu o cartão amarelo por retardar a cobrança de um arremesso com as mãos. Três minutos depois, ele fez falta violenta sobre Alemão e recebeu o segundo amarelo, deixando seu time com dez jogadores.

Na volta do intervalo, novidades dos dois lados. O técnico Marcelo Veiga, do time paulista, colocou dois atacantes - Léo Jaime e Tininho - nos lugares do meia Felipe Nunes e do zagueiro Ednei. O técnico do time do Mato Grosso, Júnior Rocha, também fez duas alterações, tirando Raphael Macena e Tozin, ambos apagados, para as entradas de Rafael Silva e Douglas Baggio.

O visitante até que tentou ir ao ataque, mas sofreu dois gols rápidos. Aos sete minutos, Raul Prata pegou a bola do lado direito e cruzou em direção à pequena área. O rápido Hugo se antecipou à marcação de Rodrigo Sam e desviou de carrinho para as redes.

Três minutos depois, um lance esquisito resultou em outro gol, de novo, de Hugo. O volante André Rocha tentou recuar para o goleiro Pablo que arriscou o chute de esquerda, de primeira. Mas deu azar, porque a bola quicou e saiu da trajetória, sobrando após a furada para Hugo empurrá-la para as redes.

Estes gols desanimaram o Bragantino, que não pôde tirar proveito da vantagem de ter um jogador a mais. Quem teve mais chances de gol foi o Luverdense, que sem pressão, jogou fácil e muito bem. Aos 26 minutos, ampliou o placar com Hugo, cobrando pênalti, marcado após ele chutar e a bola bater no braço do zagueiro Rodrigo Sam. Agora ele tem sete gols, sendo o artilheiro do time na Série B.

Na próxima terça-feira, pela 22.ª rodada, o Luverdense vai enfrentar o Avaí, em Florianópolis, a partir das 19h15. O Bragantino receberá o Brasil, no Nabizão, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 4 X 0 BRAGANTINO

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul Prata, Everton, Luiz Otávio e Paulinho; Jean Patrick (Leandro), Ricardo, Sérgio Mota e Raphael Macena (Rafael Silva); Hugo e Tozin (Douglas Baggio). Técnico: Júnior Rocha.

BRAGANTINO - Pablo; Alemão, Ednei (Tininho), Rodrigo Sam e Bruno Pacheco; André Rocha, Gabriel Dias, Felipe Nunes (Léo Jaime) e Erick (Matheus); Gabriel Nunes e Eliandro. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Luiz Otávio aos oito minutos do primeiro tempo; Hugo aos sete, aos dez e aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Paulinho e Hugo (Luverdense); Ednei, Rodrigo Sam e Bruno Pacheco (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Paulinho (Luverdense).

RENDA - R$ 10.240,00.

PÚBLICO - 1.282 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).