Luverdense impõe 6ª derrota seguida ao ABC e ambos seguem na degola da Série B

Em confronto equilibrado, o Luverdense aproveitou uma jogada individual do lateral-direito Aderlan para vencer o ABC por 1 a 0, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, neste sábado, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultando afundou de vez o ABC. O time completou seis derrotas consecutivas, na 19.ª posição, com apenas 12 pontos. Mais à frente, agora com 16 pontos, em 17.º, o Luverdense encerrou a sequência de quatro jogos sem vitória e agora está na cola do Boa, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 17.

Nos minutos iniciais, as oportunidades apareciam para quem arriscava. E foi assim que Diogo Silva e Edson foram exigidos pela primeira vez: com chutes de fora da área, mesmo que sem muito perigo. Com 21 minutos, Jonathan Bocão acertou um cruzamento na medida para Gegê, que subiu bonito para testar, mas viu a bola passar pela direita do goleiro do Luverdense.

Aos poucos, o jogo passou a ganhar um personagem importante para o resultado final: o goleiro Edson, do ABC, que aparecia sempre com tranquilidade para espalmar e afastar o perigo. Foram dele as duas defesas em torno dos 30 minutos, quando Ricardinho e Sérgio Mota arriscaram de fora da área e por pouco não deixaram o Luverdense à frente do marcador ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o time da casa voltou com o mesmo ânimo que apresentou nos primeiros 45 minutos. E, de tanto insistir, conseguiu abrir o placar aos 38. Aderlan invadiu a grande área em velocidade e bateu cruzado, com força, para tirar o goleiro Edson completamente do lance. A bola na rede liquidou o ABC, que não conseguiu reagir.

Na briga contra a zona de rebaixamento, os dois times terão pela frente adversários que ocupam a outra ponta da classificação na próxima rodada. Na terça-feira, às 21h30, o Luverdense estará em Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, enquanto o ABC recebe o América-MG, às 20h30, no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 1 X 0 ABC

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Kazu (Douglas Baggio), Ricardo e Sérgio Mota; Rafael Silva (Rafael Ratão), Eduardo (Alfredo) e Léo Cereja. Técnico: Júnior Rocha.

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Oswaldo, Cleiton e Eltinho; Márcio Passos, Felipe Guedes, Gegê (Echeverría) e Erivélton (Dalberto); Lucas Coelho e Nando (Caio Mancha). Técnico: Geninho.

GOL - Aderlan, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS - William, Douglas Baggio e Sérgio Mota (Luverdense); Lucas Coelho e Nando (ABC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).