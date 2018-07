Luverdense marca no fim, afunda o Icasa e entra no G-4 da Série B

MATO GROSSO, Lucas do Rio Verde - Com o tropeço do ABC, o Luverdense é o novo integrante da zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, no encerramento da oitava rodada, o clube mato-grossense sofreu, mas conseguiu furar a retranca do Icasa ao vencer por 1 a 0, em partida realizada no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Com a vitória, o Luverdense é o atual quarto colocado com 15 pontos, apenas a dois do líder América-MG, que foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 3 a 0. Por sua vez, o Icasa segue com oito e termina a rodada na zona de rebaixamento, na 18.ª colocação. Porém, soma a mesma pontuação do Náutico e Paraná, ambos fora do descenso.

Após início de muito estudo, o Luverdense resolveu tomar iniciativa e tomou conta da primeira etapa. O clube de Lucas do Rio Verde perdeu inúmeras chances, enquanto que o visitante se preocupava mais em se defender do que contra-atacar. A primeira boa chance aconteceu aos 6 minutos, em uma boa cobrança de falta de Rubinho, que só parou nas mãos de Dionathan. O goleiro fez outra boa defesa logo depois, desta vez em um chute de Reinaldo, que entrou livre na área. Washington ainda tentou a sobra, mas ninguém chegou a tempo de empurrar para as redes.

Aos 31 minutos, porém, o Luverdense chegou ao gol, mas o árbitro marcou faltou de Reinaldo. O jogador teria feito uma carga no zagueiro adversário, antes de mandar, de cabeça, para o fundo das redes.

Na segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. O time da casa buscava o gol e o Icasa, com o time postado inteiro na defesa, jogava por uma bola, o que fez do goleiro Dionantan um dos destaques do embate. O arqueiro defendeu dois bons chutes de Rubinho, o jogador mais acionado pelos donos da casa.

Aos 28 minutos, o time cearense ficou muito perto de conquistar o seu objetivo. Após cruzamento na área, Felipe Klein apareceu como elemento surpresa e, de cabeça, mandou na trave do goleiro Gabriel Leite. No final da partida, aos 37, aconteceu o castigo. Lucas Prata cruzou, Reinaldo fez o pivô e Samuel chegou chutando para abrir o marcador.

Na próxima rodada, o Luverdense encara o América-RN nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio Nazarenão, em Goianinha (RN). Já o Icasa volta a campo no sábado, às 16h20, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 0 ICASA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Braga, Renato e Edinho; Carlão (Júlio Terceiro), Gilson, Washington e Rubinho; Léo (Samuel) e Reinaldo (Fernando). Técnico: Júnior Rocha.

ICASA - Dionatan; Douglas (George), Naylhor, Gilberto e Zé Carlos; Dodô, Foguinho, Jonatan e Felipe Klein; Ricardinho (Danilinho) e Zulu (Bruno Nunes). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOL - Samuel, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata e Edinho (Luverdense); Douglas, Jonatan e Felipe Klein (Icasa).

ÁRBITRO - Fabrício Neves Correa (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).