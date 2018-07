Luverdense marca no fim e ganha do Tupi por 2 a 1 pela Série B do Brasileiro Conhecido como "campeão do empate", o Luverdense deu sorte desta vez e venceu o Tupi por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da vitória foi marcado por Hugo, aos 43 minutos do segundo tempo, quando o empate parecia ser o mais justo.