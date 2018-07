Luverdense se despede da torcida na Série B com vitória sobre o Goiás por 1 a 0

O Luverdense bateu o Goiás por 1 a 0, com gol de Ricardo, nesta sexta-feira, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se despede do estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na competição. Com a vitória, o time da casa chegou aos 55 pontos, ocupando a oitava colocação, mas já não tem mais chances de brigar pelo acesso para a primeira divisão nacional.

O Goiás, com 47 pontos, é o 14.º colocado e também entra em campo na rodada final apenas para cumprir tabela, já que não pode mais cair nem retornar à Série A em 2017.

O mandante começou mais presente no ataque, mas foi o Goiás que criou a primeira jogada de perigo. Em contragolpe, a bola foi lançada para Léo Gamalho, que bateu na trave. No rebote, Walter mandou por cima do gol. A resposta do Luverdense, no entanto, foi fatal. Aos 22 minutos, Ricardo arriscou de longe e o tiro forte no canto esquerdo do goleiro Renan estufou as redes, abrindo o placar.

Ainda na primeira etapa, o Goiás seguiu pressionando. Rafael Silva acertou a trave em chute de fora da área e Walter quase marcou após passar pelo goleiro, mas o zagueiro Evandro salvou em cima da linha.

O time da casa voltou a equilibrar as ações da partida, mas voltou a se complicar aos 39 minutos do segundo tempo, quando Everton cometeu falta dura em Carlos Eduardo na entrada da área e foi expulso. Mesmo com um homem a menos, o Luverdense se segurou nos instantes finais e garantiu a vitória em casa pelo placar mínimo.

O Goiás fecha a sua participação na Série B deste ano nesta terça-feira, quando recebe o já rebaixado Sampaio Corrêa, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. No próximo dia 26, um sábado, o Luverdense visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 0 GOIÁS

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul Prata, Gabriel Valongo, Everton e Paulinho; Ricardo, Diogo Sodré, Douglas Baggio e Sérgio Mota (Moacir); Rafael Silva (Raphael Macena) e Alfredo (Tozin). Técnico: Júnior Rocha.

GOIÁS - Renan; Johnatan, Felipe Macedo, Alex Alves e Felipe Saturnino (Liniker); Anderson Salles, Adriano e David; Walter, Rossi (Murilo) e Léo Gamalho (Carlos Eduardo). Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Ricardo, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Silva, Gabriel Valongo, Diogo Sodré e Raphael Macena (Luverdense); Alex Alves, Felipe Macedo e Adriano (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Everton (Luverdense).

ÁRBITRO - Antônio Dib de Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 6.460,00.

PÚBLICO - 1.075 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).