Luverdense se reabilita e mantém América-RN na degola da Série B

Depois de acumular quatro derrotas seguidas e se aproximar da zona de rebaixamento, o Luverdense voltou a respirar na Série B do Campeonato Brasileiro ao fazer o dever de casa e vencer o América-RN por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 28.ª rodada. Rubinho e Misael marcaram para os donos da casa, enquanto que Jéferson descontou.

A vitória deixou o Luverdense em uma situação mais confortável e o time comandando pelo técnico Júnior Rocha aparece agora na 11.ª colocação, com 37 pontos. Enquanto isso, o América-RN estacionou nos 29 e continua na zona de rebaixamento, em 17.º lugar. A diferença para o Paraná, 16.º colocado, é de quatro pontos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com chances de gols para os dois lados. Aos 9 minutos, Reinaldo cruzou na cabeça de Felipe Alves, que desviou no travessão. O time potiguar respondeu com Arthur Maia, mas Gabriel Leite salvou. Aos 30, Cléber derrubou Misael na entrada da área e foi expulso. Em um lance parecido, quatro minutos depois, Montoya, do Luverdense, fez falta em Rodrigo Pimpão e também deixou o campo mais cedo.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, Rubinho cobrou falta no ângulo de Fernando Henrique e colocou o Luverdense na frente, aos 45 minutos.

Em vantagem no placar, o Luverdense aproveitou um contra-ataque bem armado e marcou o segundo logo aos quatro minutos da etapa final. Misael recebeu passe dentro da área e bateu na saída de Fernando Henrique.

Depois disso, os donos da casa diminuíram o ritmo e passaram a ser pressionados pelo América-RN, que diminuiu em chute de fora da área do meia Jéferson, aos 22 minutos. O time potiguar teve duas chances de empatar, mas Gabriel Leite salvou os donos da casa.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 29.ª rodada. O Luverdense recebe o Paraná, às 21 horas, novamente no estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde (MT), enquanto que o América-RN encara o Sampaio Corrêa, às 16h10, na Arena das Dunas, em Natal.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 1 AMÉRICA-RN

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Braga (Renato), Montoya e Paulinho; Júlio Terceiro, Washington, Felipe Alves e Rubinho; Misael e Reinaldo (Carlão depois Gilson). Técnico: Júnior Rocha.

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Walber, Cléber, Roberto Dias e Arthur Henrique (Thiago Cristian); Márcio Passos, Tiago Dutra, Neto e Arthur Maia (Arthur Maia); Rodrigo Pimpão e Alfredo (Isac). Técnico: Marcelo Martelotte.

GOLS - Rubinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Misael, aos 4, e Jéferson, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Braga e Rubinho (Luverdense); Fernando Henrique (América-RN).

CARTÕES VERMELHOS - Montoya (Luverdense); Cléber (América-RN).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde (MT).