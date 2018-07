Luverdense surpreende e bate Vasco em evento-teste da Arena Pantanal

RIO - O Vasco voltou a decepcionar na Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu neste sábado para o Luverdense por 2 a 1, em jogo disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, que serviu de evento-teste para a Fifa. No local vão ser realizadas quatro partidas da Copa do Mundo - a primeira em 13 de junho entre Chile e Austrália. Na rodada inicial da segunda divisão nacional, o clube carioca, em casa, não passou de empate com o América-MG.

O público compareceu em bom número ao estádio de Cuiabá - 17.800 pessoas pagaram ingresso. A arena ainda está inacabada e falta a instalação de cerca de 10 mil cadeiras. A torcida, em maior parte, pretendia torcer pelo Vasco.

Mas o time carioca jogou muito mal, acabou dominado pelo Luverdense e levou a torcida a mudar de lado. No segundo tempo, quando o clube do Mato Grosso vencia por 2 a 0, gritos de olé a favor dos anfitriões deixaram os jogadores do Vasco mais nervosos ainda.

Reinaldo, ex-Flamengo, entrou para a história da Arena Pantanal ao fazer o primeiro gol no estádio. Ele deveria dividir a honraria com Raul Prata, que driblou dois adversários e quase faz um gol muito bonito. Na finalização, o goleiro Diogo Silva permitiu rebote e Reinaldo concluiu. Na partida anterior no local, pela Copa do Brasil, Santos e Mixto-MT empataram por 0 a 0.

Depois, André Rocha cometeu pênalti em Misael e Rubinho converteu a cobrança. Quando o Luverdense era absoluto em campo, o zagueiro Renato errou saída de bola e Yago diminuiu para o Vasco em um chute de fora da área. Nos minutos finais, a equipe carioca pressionou em busca do empate, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 1 VASCO

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Rafael Prata, Renato, Braga e Edinho; Gilson, Washington (Júlio Terceiro), Carlão e Rubinho (Fernando); Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Júnior Rocha.

VASCO - Diogo Silva; André Rocha, Luan, Rafael Vaz e Diego Renan; Aranda, Fellipe Bastos (Dakson), Montoya (Yago), Douglas e Reginaldo (Wlliam Barbio); e Thalles. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Reinaldo, aos 21 minutos do primeiro tempo; Rubinho (pênalti), aos 10, e Yago, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata e Carlão (Luverdense).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 17.800 pagantes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).