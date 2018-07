Luverdense vence Bragantino e fica entre os quatro primeiros da Série B

LUCAS DO RIO VERDE - O Luverdense brindou a sua torcida com uma vitória sobre o Bragantino, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Mato Grosso, ainda invicto, soma nove pontos, ocupando a quarta posição, dentro do grupo do quatro primeiros colocados, que sobem para a elite do futebol nacional. A equipe do interior de São Paulo continua com cinco pontos, em 13.º lugar.

Em casa, o Luverdense dominou o adversário desde o início da partida deste sábado. E antes de abrir o placar, perdeu duas boas chances. Depois, confirmou sua superioridade aos 28 minutos, quando a defesa visitante saiu jogando errado e Raul Prata puxou o contra-ataque pelo lado direito. Ele cruzou e Misael apareceu do outro lado, já na pequena área, e tocou de letra para fazer 1 a 0.

O Bragantino só teve uma boa chance com Tássio, aos 39 minutos. E quase o time de Mato Grosso ampliou aos 44 minutos, num chute forte de Washington que explodiu na trave. No segundo tempo, o Bragantino começou pressionando, dando a impressão de que buscaria o empate e teve uma chance com Danilo Bueno, defendido por Gabriel Leite que mandou para escanteio.

Mas logo o time paulista sofreu o segundo gol. Aos 13 minutos, Misael escapou pela esquerda e cruzou. Robertinho tentou tirar, mas ajeitou para Reinaldo que finalizou: 2 a 0. O jogo estava liquidado, com o Luverdense assegurando mais uma vitória na Série B.

Na próxima terça-feira, pela sexta rodada da competição, o Luverdense atuará, de novo, no Passo das Emas, às 21h50, contra o Boa Esporte. O Bragantino vai até Juazeiro do Norte (CE) pegar o Icasa, no Estádio Romeirão, também às 21h50.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 2 X 0 BRAGANTINO

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Renato, Braga e Paulinho; Carlão, Gilson, Washington (Samuel) e Rubinho (Felipe Alves); Misael e Reinaldo (Lê). Técnico: Junior Rocha

BRAGANTINO - Renan; Robertinho (Samuel), Guilherme Mattis, e Bruno Recife; Yago, Gustavo, Danilo Bueno e Luisinho; Danilo Alves (Cesinha) e Tássio (Josimar). Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Misael, aos 28 minutos do primeiro tempo e Reinaldo, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Robertinho (Bragantino).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - não divulgada

PÚBLICO - 3.883 pagantes

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).