Luverdense vence e chega às oitavas da Copa do Brasil O Luverdense venceu o Fortaleza, por 2 a 1, na noite de quinta-feira, no Estádio Passo das Emas, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, o time de Lucas do Rio Verde (MT) obtido a sua vaga nas oitavas de final, porque no jogo de ida tinha empatado sem gols.