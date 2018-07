Luverdense vence e joga o Figueirense para vice-lanterna da Série B

Em um primeiro tempo com cinco gols, o Luverdense deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Figueirense pelo placar de 3 a 2, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado jogou o time catarinense para a vice-lanterna.

Com a primeira vitória fora de casa, o Luverdense chega ao sexto jogo sem perder e começa a reagir na competição. Termina a rodada na 16ª colocação, com 11 pontos, contra apenas oito do Figueirense, que já soma sete tropeços consecutivos.

O técnico Júnior Rocha modificou todo o ataque do Luverdense para o duelo contra o Figueirense, mas foi o volante Ricardo que voltou a mostrar o seu faro de artilheiro em um início de jogo eletrizante no Orlando Scarpelli. Logo aos cinco minutos, o camisa 8 recebeu na intermediária e chutou de longe para abrir o marcador.

O gol acabou acordando o Figueirense, que colocou fogo na partida. Luidy, que havia desperdiçado uma grande oportunidade um pouco antes, recebeu de Henan e chutou para defesa de Diogo Silva. No rebote, Joãozinho, de coxa, deixou tudo igual.

O jogo seguiu em ritmo intenso. Aos 35 minutos, Ricardo aplicou um chapéu no defensor e deu passe açucarado para Rafael Silva marcar o seu. No lance seguinte, Marcos Aurélio perdeu a chance de fazer o terceiro ao mandar na trave. Foi aí que veio o castigo. Aos 42, Robinho fez o segundo do Figueirense, em uma bela cobrança de falta.

Mas não parou por aí. O Luverdense foi com tudo para cima do adversário e foi para o intervalo na frente do marcador. Aos 46 minutos, após cobrança de escanteio de Marcos Aurélio, Rafael Silva desviou para Ratão só completar para o fundo das redes: 3 a 2.

O time do Mato Grosso deu indícios de que o segundo tempo seguiria o panorama da etapa inicial, mas o calcanhar de Moacir, após chute de Marcos Aurélio, parou na defesa de Thiago Rodrigues. O Figueirense ainda esboçou uma reação, principalmente em tentativas de fora da área, porém, foi só.

Com o Luverdense recuado, o jogo ficou truncado e acabou caindo de produção. O time catarinense não encontrou espaço e acabou perdendo outra na Série B.

Na próxima rodada, o Luverdense enfrenta o América-MG na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. No sábado, às 16h30, o Figueirense visita o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.