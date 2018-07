Luverdense vence Mogi Mirim e fecha Série B com melhor campanha de sua história

O Luverdense somou 54 pontos, quatro a mais do que no ano passado, ficando na 10.ª colocação. Do outro lado, o Mogi Mirim, com 23, foi rebaixado com o pior desempenho entre os 20 clubes e, no ano que vem, fará companhia a outros paulistas na Série C como Portuguesa, Guarani, Guaratinguetá e Botafogo (Ribeirão Preto), que foi campeão da Série D. Em 38 jogos, foram 23 derrotas, 11 empates e apenas 4 vitórias - com um saldo negativo de 37 gols, também o pior do campeonato.

O Luverdense começou melhor e era mais presente no campo de ataque. Um dos únicos atletas experientes do Mogi Mirim, o goleiro Mauro, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, ia se destacando com boas defesas e segurou o empate sem gols até o final do primeiro tempo.

Mas no começo da segunda etapa, o goleiro do Mogi Mirim foi vencido logo aos seis minutos. Tozin invadiu a área e foi puxado por Paulão. O árbitro rondoniense Jonathan Antero Silva assinalou pênalti para o time da casa e o próprio Tozin bateu com firmeza para abrir o placar.

Para complicar a situação, o Mogi Mirim, aos 20 minutos, perdeu Mauro. Alípio foi lançado em direção ao gol e ficou cara a cara com o goleiro, que puxou o adversário evitando o gol certo com uma falta e foi expulso, deixando os visitantes com 10 homens em campo. Em vantagem numérica, o time da casa ainda ampliou aos 43 com Adriano da Matta, completando jogada pela direita e dando números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 0 MOGI MIRIM

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Gabriel Passos, Luiz Otávio, Lázaro e Paulinho; Júlio Terceiro (Ricardo), Alípio, Osman (Adriano da Matta) e Calyson; Rafael Silva (Café) e Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

MOGI MIRIM - Mauro; Michel Tiago, Vinícius, Paulão e Luan (James); Henrique Motta, Franco, Gustavo Costa e Daniel Trajano (Gustavo Luiz); Jô e Keké (Romildo). Técnico: Marcus Vinícius (interino).

GOLS - Tozin (pênalti), aos 6, e Adriano da Matta, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Calyson (Luverdense); Paulão (Mogi Mirim).

CARTÕES VERMELHOS - Mauro e Henrique Motta (Mogi Mirim).

ÁRBITRO - Jonathan Antero Silva (RO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).