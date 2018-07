Luverdense vence o ABC fora e se reabilita na Série B

Os dois times buscavam a reabilitação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas quem levou a melhor foi o Luverdense que fez 1 a 0 sobre o ABC, na noite deste sábado, no Estádio Frasqueirão, em Natal, no fechamento da 30.ª rodada. O time potiguar continua na sua luta contra o descenso, com 35 pontos, em 15.º lugar, enquanto o Luverdense confirma sua regular campanha, com 40 pontos, em 12.º lugar.

O ABC entrou em campo para esquecer a derrota, em Recife, para o Náutico, por 2 a 1. Curiosamente vinha de uma expressiva vitória, por 3 a 2, sobre o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, mesmo que tenha sido eliminado do torneio na última quarta-feira.

De outro lado, o Luverdense queria apagar a má imagem deixada na derrota em casa para o Paraná, por 2 a 0, que derrubou o técnico Júnior Rocha. Em seu lugar entrou Maico Gaúcho, gerente de futebol, e que já conhece bem o elenco do Mato Grosso.

Disposto a buscar os gols nos primeiros minutos, o técnico Moacir Júnior escalou o ABC com dois meias - Xuxa e Rodrigo Mendes - e diminuiu os espaços na saída de bola do visitante. A pressão funcionou e o time potiguar teve uma chance valiosa de abrir o placar aos 10 minutos, num pênalti sofrido por Rodrigo Mendes e cometido por Washington. Na cobrança, porém, Xuxa bateu fraco e no meio do gol, permitindo a defesa do goleiro Gabriel Leite com os pés. Ele deu um chute de direita e afastou a bola.

Este foi o quinto pênalti a favor do ABC nos últimos três jogos, com baixo aproveitamento. Rodrigo Silva marcou dois, mas perdeu dois. E agora Xuxa perdeu outra penalidade máxima.

O Luverdense estava muito acuado, mas tinha uma boa armação no meio-campo e seus zagueiros não tinham vergonha de isolar a bola. Aos 21 minutos, o time do Mato Grosso abriu o placar. Em sua especialidade, Rubinho cobrou falta na frente da grande área. Ele deu um toque leve, por cima da barreira. A bola, caprichosa, ainda tocou no travessão e entrou, em lance indefensável para Gilvan.

O Luverdense quase ampliou aos 29 minutos, quando Rubinho levantou na área e Gilvan cabeceou, mas para fora. A melhor chance do ABC saiu também em bola parada. Numa falta na frente da área, Xuxa cobrou por cima da barreira e a bola explodiu no travessão, aos 38 minutos.

No segundo tempo, o ABC se viu obrigado a ir mais ao ataque, dando espaços valiosos para os contra-ataques do Luverdense. Aos seis minutos, após cruzamento, o goleiro Gilvan afastou para a frente e Misael chutou para fora de primeira. Moacir Júnior ainda tentou deixar o ABC mais ofensivo com as entradas de Beto e Zambi, além de trocar o meia Xuxa por Patrick, para ganhar força na marcação. Mas nada disso adiantou.

Na noite de terça-feira acontece a 31.ª rodada completa da Série B. O ABC vai até Santa Catarina enfrentar o Joinville, vice-líder, após golear o Ceará, por 3 a 0. O Luverdense vai atuar fora de novo, desta vez diante do Atlético-GO, que ocupa posição intermediária.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 X 1 LUVERDENSE

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Samuel e Michel Benhami; Fábio Bahia, Daniel Amora (Beto), Xuxa (Patrick) e Ronaldo Mendes; Rodrigo Silva (Zambi) e Alvinho. Técnico: Moacir Júnior.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Renato, Braga e Paulinho; Carlão, Gilson, Washington (Felipe Alves) e Rubinho (Samuel); Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Maico Gaúcho.

GOL - Rubinho, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Leite, Jean Patrick e Samuel (Luverdense).

RENDA E PÚBICO - Não disponíveis.

LOCAL: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).