Luverdense vence o Bragantino e sobe quatro posições na Série B do Brasileiro

O primeiro tempo foi dominado pelo time de Mato Grosso. Aproveitando o posicionamento defensivo do clube paulista, o Luverdense imprimiu velocidade e tentou chegar ao ataque pelas duas laterais. E chegou com perigo, pelo menos, quatro vezes. Em duas delas, o goleiro Douglas apareceu muito bem, com grandes defesas.

No intervalo, Júnior Rocha optou por trocar o volante Michel Schomoller, com cartão amarelo, para a entrada de Muralha, que foi rebaixado com o Bragantino para a Série A2 paulista.

O jogo recomeçou acelerado, com um pênalti marcado já no primeiro minuto para o visitante. Jobinho invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Edson. Na cobrança, aos dois minutos, Jobinho chutou no canto direito de Edson, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. Este foi o sétimo do atacante.

Não demorou muito e o Luverdense empatou, também de pênalti. Diego Rosa, dentro da área, iria finalizar e foi tocado por trás, no calcanhar, por Bruno Costa. Na cobrança, Tozin deslocou o goleiro Douglas. Bola para o canto esquerdo e goleiro do lado direito. Tudo igual aos seis minutos.

O jogo ficou mais movimentado e aberto. O Luverdense era mais incisivo no ataque e virou o placar aos 23 minutos. O garoto Gabriel Passos, que tinha acabado de entrar, fez o cruzamento para o chute de virada de Tozin no canto esquerdo de Douglas. O Bragantino não reagiu, quase sem criar jogadas ofensivas e sem incomodar o goleiro Edson.

Na próxima rodada, o Luverdense volta a jogar em casa diante de outro paulista: o Oeste, no próximo dia 25, um sábado, às 21 horas. Não vai ter Michel, suspenso com três cartões amarelos. O Bragantino vai jogar na sexta-feira, às 21h50, em casa diante do Atlético Goianiense.

FICHA TÉCNICA

LUVERENSE 2 x 1 BRAGANTINO

LUVERDENSE - Edson; Osman, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Michel Schmöller (Muralha), Ricardo, Rafael Tavares (Gabriel Passos) e Diego Rosa; Alípio e Tozin (Luiz Eduardo). Técnico: Júnior Rocha.

BRAGANTINO - Douglas; Rodney, Gilberto, Luan e Roberto; Bruno Costa, Jocinei, Everton Dias (Chico) e Alan Mineiro; Jobinho (Isaac) e Rodolfo (Jonathan). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Jobinho (pênalti), aos 4, e Tozin, aos 6 (pênalti) e aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Michel Schmoller, Edson, Tozin e Muralha (Luverdense); Roberto, Rodney e Douglas (Bragantino).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).