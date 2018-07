Luverdense vence o CRB e segue sonhando com o acesso na Série B

O resultado deixou o Luverdense na oitava posição, com 48 pontos. Está a três do Bahia, o quarto colocado. Já o CRB permanece em 11.º lugar, com 43. O revés deixou o time alagoano mais distante da briga pelas quatro primeiras posições.

O jogo teve muitas chances de gol. Principalmente no primeiro tempo, quando os goleiros precisaram trabalhar. Mesmo fora de casa, os alagoanos tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram marcar, seja pela má pontaria ou pelas defesas de Edson, do time mato-grossense.

Mas no segundo tempo o Luverdense melhorou em campo e construiu a vitória. Logo aos oito minutos, Lucas Fernandes deu ótimo passe para Alípio. O atacante tocou na saída do goleiro Júlio César para fazer 1 a 0. Aos 26 minutos, Tozin aproveitou rebote de Júlio César em chute de Raul Prata e deu números finais ao jogo no interior do Mato Grosso.

O Luverdense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Bragantino, às 21 horas, em Bragança Paulista. No mesmo dia, mas às 17h30, o CRB recebe o Vitória, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA:

LUVEDENSE 2 X 0 CRB

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Pauliho; Diego Rosa, Ricardo (Júlio Terceiro), Calyson (Adriano da Matta) e Lucas Fernandes (Rafael Tavares); Alípio e Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

CRB - Júlio César; Bocão, Diego Jussani, Gabriel e Pery; Glaydson Almeida, Somália (Leandro Brasília), Gerson Magrão e Danilo Bueno (Ricardinho); Clebinho (Maxwell) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

GOLS - Alípio, aos nove e Tozin, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata, Ricardo e Alípio (Luverdense); Bocão e Diego Jussani (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).