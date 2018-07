Luverdense vira sobre o Boa e sobe para terceiro lugar na Série B

LUCAS DO RIO VERDE - Com grande atuação do meia Washington, principalmente na segunda etapa, o Luverdense conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o clube de Lucas do Rio Verde (MT) derrotou o Boa, de virada, pelo placar de 4 a 2 e subiu para a terceira colocação, em partida realizada no estádio Passo das Emas e válida pela sexta rodada.

Invicto na Série B, o Luverdense chega à sua segunda vitória seguida. Agora é o terceiro colocado com 12 pontos, a quatro do líder América-MG. Por sua vez, o Boa não vence há dois jogos e entra na zona de rebaixamento, onde está na 17.ª colocação com cinco pontos, mesma pontuação do Paraná, primeiro integrante fora do descenso.

O Luverdense entrou sonolento no primeiro tempo da partida contra o Boa. A equipe mandante não conseguia chegar ao ataque e ainda foi surpreendida aos 11 minutos, quando Fábio Junior abriu o placar. O artilheiro recebeu belo passe, saiu na cara do goleiro Gabriel Leite e mandou no canto esquerdo baixo, marcando o seu primeiro gol pelo novo clube.

Após o gol, o duelo caiu de produção e outra chance de perigo, desta vez pelo lado do Luverdense, aconteceu somente aos 41 minutos. Gilson cobrou escanteio com perigo, Gilson desviou e Rubinho fez uma defesa milagrosa. A nota triste do final da primeira etapa foi a respeito do zagueiro Wallace. O jogador sentiu uma lesão, foi substituído e teve uma convulsão no vestiário. O defensor do Boa foi levado ao hospital de ambulância e passa bem.

Com o ocorrido, o segundo tempo demorou para começar. O Luverdense voltou com postura totalmente diferente e foi para a pressão logo nos minutos iniciais. Gilson cruzou para Reinaldo, que, de cabeça, acertou o travessão de Emerson. O lance colocou fogo na partida e, aos 12 minutos, o time mandante deixou tudo igual no placar. Reinaldo lançou Washington, que de primeira mandou para as redes.

A virada não demorou a acontecer. Aos 23 minutos, Léo aproveitou cruzamento, apareceu como elemento surpresa e deixou o seu. Em seguida, aos 34, Washington fez o terceiro. Reinaldo brigou com a zaga adversária e rolou para o meia colocar o Luverdense ainda mais em vantagem.

A comemoração durou pouco e o Boa tratou de diminuir o marcador. Aos 37 minutos, Malaquias colocou na cabeça de Thiago Carvalho, que só teve o trabalho de desviar a trajetória da bola. Antes do apito final, Maranhão levou o segundo cartão amarelo e posteriormente o vermelho por reclamação, deixou o Boa com um a menos e sem chances de buscar o empate. A equipe da casa se aproveitou disso e ainda fez o quarto, aos 49, com Gilson, após acertar um chute certeiro.

Na próxima rodada, o Boa encara o Avaí nesta sexta, às 21h50, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Já o Luverdense volta a campo no sábado, às 16h20, diante do Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 4 x 2 BOA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Renato, Braga e Edinho; Carlão, Gilson, Washington e Rubinho (Samuel); Felipe Alves (Léo) e Reinaldo. Técnico: Júnior Rocha.

BOA - Émerson; Maranhão, Thiago Carvalho, Wallace (Mateus Alves) e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Betinho, Marcão e Malaquias; Fábio Júnior e Fernando Karanga (Rafael Ratão) depois (João Paulo). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Fábio Junior, aos 11 minutos do primeiro tempo; Washington, aos 12 e aos 34, Léo, aos 23, Thiago Carvalho, aos 37, e Gilson, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata e Felipe Alves (Luverdense); Maranhão, Vinícius Hess, Mateus Alves e Marinho Donizete (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Maranhão (Boa).

ÁRBITRO - Jânio Pires Gonçalves (TO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).