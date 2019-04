Luverdense x Fluminense: saiba como assistir ao vivo ao jogo

O Fluminense inicia sua busca pela classificação para quarta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Luverdense, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Passo das Emas, pelo jogo de ida da terceira fase. A volta está marcada para o dia 9 de abril, no Maracanã.

Onde assistir Luverdense x Fluminense?

Luverdense x Fluminense terá transmissão do SporTV 2 e acompanhamento em tempo real do Estado. Na segunda fase, o Flu eliminou o Ypiranga-RS enquanto o Luverdense superou o Figueirense.

O Fluminense vem de derrota para o Flamengo por 2 a 1, na semifinal da Taça Rio, mas o rival rubro-negro acabou ajudando-o ao conquistar a Taça Rio e com isso, os dis clubes voltam a se enfrentar no domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O Luverdense perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 no domingo, resultado que o deixou na quarta posição do Campeonato Mato-Grossense, dentre dez clubes participantes.