Luxembugo confirma Felipe como terceiro goleiro do Flamengo

O goleiro Felipe tem duas opções no Flamengo: ou trabalha mais ou deixa o clube. Depois de pouco mais de uma semana no comando do time do Rio, o técnico Vanderlei Luxemburgo rebaixou, de fato, o goleiro titular à terceira opção no elenco, correndo até o risco de ficar fora dos relacionados em partidas no Brasileirão, como a que acontece domingo, diante da Chapecoense, fora de casa. Há anos Felipe é titular do gol flamenguista, inclusive com o próprio treinador em outras passagens. Não é mais.

A decisão do treinador ocorreu por questões técnicas. "A saída dele do time foi por decisão técnica sim", disse o treinador, que já conversou com o jogador antes de anunciar sua saída do time. O goleiro Paulo Victor será mantido entre os 11 do Flamengo, com César na condição de reserva imediato.

Resgatado pelo Flamengo depois de um tempo fora de cena, Luxemburgo tem carta branca de acordo com a diretoria do clube para trabalhar e fazer suas escolhas. Ele próprio não aceitaria outra condição. Contra a Chapecoense, o treinador fará sua segunda partida à frente do time, após a vitória no fim de semana diante do rival Botafogo. O Flamengo precisa dos pontos para sair da zona do rebaixamento no Nacional. O time já ocupou a lanterna da competição. Atualmente, está em 18º , com 10 pontos, o mesmo número do Coritiba, uma posição à sua frente.