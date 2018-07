Luxemburgo abre mão de aumento salarial para permanecer no Grêmio em 2013

"Meu contrato, se renovado, será do mesmo valor do atual, pois sou muito bem remunerado aqui no Grêmio. O que eu ganho é muito além da expectativa da população brasileira. Não quero um centavo de aumento", dizia o comunicado. Embora admita seu desejo de permanecer no Olímpico, o treinador sabe que terá a sombra de um peso pesado, e seu amigo, Felipão. Koff tem o sonho de reconduzir o comandante do penta de volta ao Grêmio. Só não levará sua intenção adiante caso Felipão não queira ou encontre uma seleção para treinar, seu projeto antes mesmo de sair do Palmeiras.

Luxemburgo gostaria de ficar, mas não descarta dar outro rumo em sua carreira. Nesse momento, seus objetivos são garantir o Grêmio na Libertadores e se tornar campeão da Sul-Americana. "Conheço o Fábio Koff há muito tempo. Tive embates com o Grêmio quando ele era presidente, e tive contato com ele na seleção. Vou usar algo que ele disse: hoje ele me quer, hoje minha preferência é continuar. Se amanhã o presidente entender que não sou o nome predileto, entendo com a maior naturalidade. Sou preparado. Sou profissional. Ele tem direito de mudar, como eu tenho também de escolher onde trabalhar."