Luxemburgo admite antecipar férias de atletas flamenguistas

Sem mais objetivos a buscar nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o ameaçado Vitória, às 21 horas, na Arena Amazônia, em Manaus, pela penúltima rodada da competição. E o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu, após o empate por 1 a 1 com o Criciúma, em São Luís (MA), que poderá antecipar as férias de alguns jogadores do elenco rubro-negro já visando a temporada de 2015.

"Nós temos mais dois jogos e alguns atletas podem ser liberados antes. Temos compromissos importantes contra Vitória e Grêmio, mas se o Flamengo tiver que fazer alguma ação neste sentido (liberar atletas), será pelo Flamengo. Se pudermos antecipar alguma coisa, com jogadores que estão lesionados e não vão ser mais aproveitados, não tem por que ficarem aqui, sabendo que podem voltar melhores ano que vem", justificou o comandante.

Além de encarar o Vitória, time que hoje encabeça a zona de rebaixamento, o Flamengo terá pela frente o Grêmio, este na briga direta por uma vaga na Copa Libertadores, na rodada derradeira do Brasileirão, no próximo dia 7 de dezembro. E, apesar de pregar seriedade para estes confrontos, Luxemburgo já está aproveitando estas últimas partidas para promover testes de alguns atletas visando a montagem do elenco para a próxima temporada.

"Estou fazendo algumas experiências com os jogadores. Conseguimos buscar algumas coisas, apesar de equívocos, como laterais e volantes passando ao mesmo tempo, achando que deviam só atacar", disse o treinador, que ainda exaltou a boa fase vivida pelo goleiro Paulo Victor.

"Gol de goleiro é a grande defesa. O Paulo Victor é um grande goleiro. Como qualquer atacante que é um excelente jogador e faz uma jogada magistral e conclui com o gol, o goleiro faz uma jogada sensacional, como ele tem feito. Ele está vivendo um grande momento e, se continuar com esse nível de atuação, vai buscar uma vaga na seleção brasileira", apostou.