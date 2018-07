Luxemburgo admite atuação ruim do Fluminense em vitória

SÃO LOURENÇO DA MATA - O técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que o Fluminense teve atuação ruim diante do Náutico, sábado, na Arena Pernambuco, mesmo que tenha derrotado o adversário por 1 a 0. Dominado durante quase todo o duelo, o time carioca contou com boas defesas de Diego Cavalieri e um golaço de Samuel para garantir o triunfo em São Lourenço da Mata, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o lanterna do torneio.

"Treinador não fica no banco de reservas como se estivesse em uma missa. Temos que gesticular, trabalhar e vibrar com a equipe. O resultado foi muito bom, não jogamos como no jogo com o Corinthians, mas o importante no duelo deste sábado era vencer e conseguimos fazer isso", disse Luxemburgo.

Com o resultado, o Fluminense encerrou uma série de quatro partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro e ficou mais distante da zona de rebaixamento. O triunfo deixou o time com 18 pontos, na 11ª colocação.

Após reagir no Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, às 21h50, a equipe recebe o Goiás, no Maracanã, para o jogo de ida das oitavas de final.