Luxemburgo admite má atuação do Vasco contra o CSA: 'Tudo foi ruim, inclusive eu'

Não foram só os torcedores presentes no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), que ficaram insatisfeitos com a atuação do Vasco no empate sem gols diante do CSA, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo reconheceu que o adversário foi melhor em campo e até aprovou a igualdade no placar.

"Se um time tivesse que sair com a vitória, seria o CSA. Nós ganhamos um ponto hoje (domingo) aqui porque não jogamos bem. Tudo foi ruim, inclusive eu. As substituições também não prestaram. Vem para mim a responsabilidade", afirmou o treinador cruzmaltino.

A partida foi realizada em Cariacica porque os refletores do estádio de São Januário estão sendo trocados. Para Luxemburgo, o Vasco não pode se dar ao luxo de atuar fora da sua casa. "O Vasco não pode deixar de jogar em São Januário. É um calor humano diferente, pressão diferente, uma série de coisas diferentes para jogar futebol. Não pode perder essa vantagem. Não estou criticando o local do jogo, mas é um estádio distante, a torcida fica muito distante dos jogadores", ponderou.

Uma das novidades no time titular foi Talles Magno. O atacante de apenas 17 anos fez a sua quarta partida como profissional e foi elogiado pelo treinador. Ele, porém, saiu chateado em não ter ajudado o clube a conquistar a vitória.

"Ninguém está feliz com esse resultado. Se vier bronca tem que absorver e se vier elogios também. É trabalhar para que a vitória venha no próximo jogo. Estou muito feliz pela partida, mas infelizmente a vitória não veio", disse Talles Magno.