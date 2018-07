Luxemburgo admite mudar Flamengo para semifinal

Na vitória por 1 a 0 sobre o Resende, o Flamengo foi escalado com os zagueiros Jean, David e Ronaldo Angelim. "O Botafogo joga com dois atacantes. Agora tenho de pensar se vou entrar na partida com três zagueiros ou só com dois, como era antes. Respeito o Joel e o Botafogo, mas estamos preparados para enfrentá-los", disse.

O treinador defendeu os meias Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho, apesar da atuação apagada de ambos contra o Resende, e avaliou que a dupla está em evolução no Flamengo. "Eu analiso de outra forma. Os dois estão se conhecendo. Só jogando vão pegar o jeito um do outro. O entendimento deles está melhor do que no primeiro jogo", comentou.

Luxemburgo reclamou das condições naturais enfrentadas pelo Flamengo no triunfo sobre o Resende em Macaé. "Aqui venta muito e, sobretudo, no primeiro tempo, fica complicado. O goleiro do Resende batia o tiro de meta e a bola nem passava do meio-campo. É só pegar nossas atuações para trás e analisar. Eu analise, não culpei. Mas se alguém me provar que não ventou, aí tudo bem", afirmou.