Luxemburgo admite poupar jogadores do Flamengo em clássico

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 na última quarta-feira, no Maracanã, terá pela frente o Botafogo no sábado, mas no clube ninguém esconde que a cabeça está no confronto diante do Atlético-MG, quarta que vem, também no Maracanã, na ida das semifinais da Copa do Brasil. Pensando neste jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que deve poupar alguns jogadores no clássico do fim de semana, que acontecerá na Arena Amazônia.

"Vamos ver os jogadores que estão realmente cansados. Quem estiver mesmo perto de uma estafa, de uma lesão, vamos deixar aqui no Rio de Janeiro, para a partida contra o Atlético-MG. Levaremos para Manaus apenas quem está 100% para jogar. Não dá para poupar todo mundo. Conversamos com a diretoria, vou tomar as decisões que me cabem como técnico. Há um acordo legal e vai dar tudo certo", declarou.

E no que depender do confronto diante do Inter, o Flamengo vai embalado para as próximas duas partidas. Na última quarta, o time carioca arrancou no segundo tempo e bateu o Inter com dois gols de Gabriel. "Estou contente, feliz e satisfeito. O time tem dado resposta em campo. O nosso momento é tranquilo, e o ambiente também. Está tudo sossegado, e quando é assim está bom", comentou Luxemburgo.

Autor dos dois gols, Gabriel foi um dos mais elogiados pelo treinador, mas não o único. Luxemburgo fez questão de exaltar também a atuação de Paulo Victor, que mais uma vez fechou o gol flamenguista e mostrou porquê conta com a confiança do técnico e de seus companheiros.

"O Paulo Victor está vivendo um momento muito bom. Gosto muito dele, desde a vez passada que estive aqui. Quando as coisas estão boas, é assim. Quanto ao Gabriel, é preciso ter um jogador com velocidade e mudança de direção. Agora que está encorpando, estamos ensinando como bater na bola. Vive um momento bom e vai acontecer coisa boa na carreira dele", disse Luxemburgo.