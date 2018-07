Luxemburgo admite vantagem do Flu, mas mira título

"Sempre pensei no título. Está no meu DNA. Mas tenho de ser coerente com o torcedor do Grêmio. Se o campeonato acabasse hoje, estaríamos classificados a Libertadores. Agora entramos numa reta forte e decisiva. Cabe a nós incomodar. Vamos ter confronto direito com o Fluminense, tem ainda Fluminense e Atlético-MG. Há muita coisa a acontecer ainda", afirmou o treinador, após alcançar a vice-liderança, desbancando a equipe mineira.

Luxemburgo, contudo, tentou evitar qualquer empolgação. "O Grêmio tem de fazer a parte dele. Somar a maior quantidade de pontos para chegar aos 74. [O título] Não depende só de nós. O Fluminense está competente. Tomou sufoco, mas ganhou do Bahia ontem [quarta]. Não posso falar que vamos ganhar se o Fluminense só ganha. Eles tem cinco jogadores maduros, um elenco farto...", elogiou.

Ao vencer o Sport por 3 a 1, fora de casa, o time gremista chegou aos mesmos 56 pontos do Atlético Mineiro. No entanto, assumiu a segunda colocação por ter maior número de vitórias: 17 a 16. Os dois times ainda sonham em alcançar o Fluminense, que soma 65, faltando nove rodadas para o fim do Brasileirão.