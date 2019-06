Luxemburgo afirma que tem a missão de recuperar cultura vencedora do Vasco

Satisfeito com o que diz ser uma evolução no time do Vasco após a vitória de 2 a 0 em amistoso contra o Rio Branco-ES, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), no sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que tem como uma de suas principais missões a de reimplementar no clube uma cultura vencedora.

"O Vasco é muito grande, é um clube de tradição. O passado recente não é muito bom. Estou dando ênfase à história, que é de um Vasco campeão, de grandes títulos, grandes jogadores. O clube precisa se reencontrar com essa imagem. Não quero o Vasco com jogadores sem objetivo maior na carreira. Quero que os atletas que aqui estão pensem grande", explicou o treinador.

Ao falar em futuro, o comandante da equipe carioca se refere também às pratas da casa, em especial ao atacante Tiago Reis, que fez o segundo gol do time no amistoso de sábado. "Tiago Reis tem muito potencial. Eu cobro porque ele pode ser mais participativo. Estamos trabalhando para que ele possa ganhar na parte física, na mobilidade, força, no faro de gol ele tem. A primeira divisão é muito difícil de jogar. Tem muito potencial e temos cuidado para não queimar. Temos que ter paciência", avaliou.

Antes do amistoso de sábado, o elenco cruzmaltino realizara um jogo-treino contra o Madureira, na última terça-feira, vencendo por 3 a 0 e promovendo inúmeros testes na equipe titular. Dentro do planejamento, contou o treinador, a penúltima semana antes do retorno às competições começa como uma nova etapa.

"O jogo-treino tem uma característica diferente. A equipe está presa porque temos treinado de manhã e de tarde, dando ênfase à parte física. Agora que vamos entrar na parte tática e técnica, na segunda etapa. Eu gostei da movimentação. Senti que os jogadores estão bem fisicamente, deu pra observar bastante coisa", comentou Luxemburgo.

Com nove pontos e em 15.º lugar no Campeonato Brasileiro, única competição que a equipe ainda disputa no ano, o Vasco volta a campo em partidas oficiais apenas no dia 13 de julho, um sábado, quando vai até Porto Alegre para encarar o Grêmio, pela 10.ª rodada da competição.