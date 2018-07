Luxemburgo agradece apoio da torcida do Flu em triunfo sobre o Bahia

RIO - Os mais de 28 mil torcedores que foram ao Maracanã na noite de sábado tiveram participação decisiva na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com Vanderlei Luxemburgo. Após o jogo, ele agradeceu o apoio da torcida e aprovou a decisão da diretoria de reduzir o preço dos ingressos.

"A torcida deu demonstração e ajudou muito a equipe. Ela é contra maus resultados e falta de empenho. Fizemos dois jogos com dedicação e a torcida veio para apoiar. Em momento algum teve instabilidade emocional porque o torcedor veio junto. Elogio e peço para que venha sempre e caminhe conosco. A diretoria acertou ao fazer ação para baixar o preço dos ingressos", afirmou.

A vitória não foi conquistada com facilidade, tanto que o time fez um primeiro tempo ruim, o que levou Luxemburgo a realizar duas mudanças no intervalo, com as entradas de Felipe e Biro Biro, autor do gol da vitória, nos lugares de Willian e Marcos Júnior, respectivamente.

"O time encontrou dificuldades porque o Bahia veio jogar no contra-ataque. No segundo tempo, coloquei Felipe para ter bola melhor trabalhada, Rafinha fez losango e subimos de produção. Felipe deu qualidade nas bolas enfiadas, da mesma maneira como se comportou no jogo contra o Atlético Mineiro", analisou Luxemburgo.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 22 pontos, na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Atlético Paranaense, fora de casa. Assim, Luxemburgo destacou a importância da equipe ter encerrado uma série de quatro jogos sem triunfos, sendo três pelo Brasileirão. "Resultado extremamente importante, chegamos a 22 pontos e eles ficaram com 23. Fundamental ganhar em casa para iniciar o returno bem", comentou.