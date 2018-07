Luxemburgo alfineta e critica ligação de Eurico Miranda com a Ferj

As desavenças no futebol carioca, por causa de divergências no modelo do campeonato, estavam envolvendo apenas dirigentes dos clubes e da federação do Rio. Mas nesta sexta-feira o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, também entrou na discussão e disse estranhar o prestígio do presidente do Vasco, Eurico Miranda, na federação.

Luxemburgo falou sobre isso exatamente na antevéspera do clássico entre Vasco e Flamengo, muito importante para a classificação dos rubro-negros à fase semifinal da competição.

"O Vasco tem alternado boas atuações com outras não tão boas e trouxe o Dagoberto. Tudo isso faz parte da rivalidade do clássico. O que não faz parte do futebol é saber que o presidente da federação (Rubens Lopes) está frequentando o camarote do presidente do Vasco. O que não faz parte é o presidente do Vasco estar sentado na cadeira do presidente da federação em algum momento", disse Luxemburgo, ao ser indagado sobre o início de temporada do time rival.