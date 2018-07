Luxemburgo anuncia permanência no Flamengo em 2015

Vanderlei Luxemburgo seguirá como técnico do Flamengo na próxima temporada. O anúncio foi feito pelo próprio treinador no fim da tarde desta sexta-feira, em entrevista concedida logo após o treino visando o jogo com o Coritiba, que acontecerá no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"Está batido o martelo, e eu fico no Flamengo. Não tenho dúvida", afirmou o técnico. "Contrato não é renovar, é só continuar. Não há questionamento externo, é tudo especulação. São barbaridades faladas e escritas. Nunca tive problema com ninguém", assegurou.

Contratado no meio do ano para tirar o time carioca da lanterna do Brasileirão, Luxemburgo conseguiu reerguer a equipe, que já não corre risco de rebaixamento e chegou à semifinal da Copa do Brasil.

Segundo o treinador, ele e a diretoria rubro-negra já estão trabalhando para montar o plantel do próximo ano. "Estamos conversando. Ninguém quer que repita o ano passado e esse ano. A conversa é no sentido de encorpar mais (o time). Quero ser cobrado para estar na briga pelo Brasileiro", comentou o técnico.