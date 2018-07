Luxemburgo aposta em Negueba na busca pelo título O elenco do Flamengo tem um grande astro e jogadores veteranos, com muita experiência nas costas. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo tem depositado grande confiança em um adolescente quando a partida se mostra dura e difícil de ser vencida. Em pouco tempo, Negueba, de 18 anos, conquistou espaço na equipe e tornou-se opção para os momentos complicados do time rubro-negro. Arma para a final da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, contra o Boavista.