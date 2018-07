Luxemburgo arma Grêmio com três atacantes para pegar River Plate-SE

PORTO ALEGRE - Vanderlei Luxemburgo resolveu trocar o esquema do Grêmio a armou a equipe no 4-3-3 para utilizar na quarta-feira, contra o River Plate-SE, pela Copa do Brasil. As mudanças do treinador liberaram Bertoglio e deixaram os homens de frente time mais livres para agredir o rival.

Com isso, os jogadores de meio ficarão mais sacrificados e terão que dar conta da marcação. Apesar das novas atribuições, ninguém parece preocupado e o discurso é de fazer o que for possível para melhorar o desempenho da equipe.

"Farei o lado esquerdo, algo que não é novo para mim. Serei quase um terceiro volante. Estou tranquilo e sempre disse que quero somar aqui dentro", afirmou Marco Antonio.

Luxemburgo montou o Grêmio com Victor; Gabriel, Pablo, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Souza e Marco Antonio; Bertoglio, Kleber e Moreno. A equipe pode até perder por um gol de diferença no Olímpico desde que não seja vazado duas vezes. Caso avance, o Tricolor gaúcho enfrentará o Ipatinga na próxima fase.