Luxemburgo barra Wagner e escala Eduardo no Fla-Flu

RIO - O Fluminense de Vanderlei Luxemburgo parece ser dos garotos. Neste sábado, o treinador barrou o meia Wagner, que vinha sendo titular com Abel Braga, e treinou a equipe com o jovem Eduardo, de apenas 20 anos, cria das categorias de base do clube. O garoto deve começar jogando o Fla-Flu deste domingo, no Maracanã, pela 14.ª rodada do Brasileirão.

Mas a mudança no meio-campo não deverá ser a única novidade no time tricolor para o clássico do Rio. Diego Cavalieri, com dores no pé, novamente não treinou neste sábado, assim como já havia acontecido na véspera. Assim, ele segue como dúvida para a partida e pode ser substituído por Kléver.

Na lateral direita, vai jogar Igor Julião. Assim, a equipe tricolor para o clássico tende a ter: Diego Cavalieri (Kléver); Igor Julião, Digão, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Felipe e Eduardo; Rafael Sóbis e Fred. Titular da zaga, Gum está suspenso.