Luxemburgo busca 2ª vitória no comando do Flamengo No primeiro desafio Vanderlei Luxemburgo foi aprovado, ainda que com certo sofrimento. Depois que suas mexidas durante o jogo foram cruciais para a vitória no duelo com o Atlético-GO, o treinador do Flamengo precisará tomar novas decisões para o confronto contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, na Ressacada, mais uma luta contra o descenso.