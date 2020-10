Luxemburgo celebra 'evolução esperada' do Palmeiras em campo

A segunda vitória consecutiva do Palmeiras na temporada trouxe alívio para Vanderlei Luxemburgo. O treinador acredita que os resultados positivos sobre o Bolívar (5 a 0) e Ceará (2 a 1) devem ser olhados como algo natural, de um time que está crescendo.

"A gente tinha a expectativa que a coisa ia dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver algo caminhando bem. A única coisa que tinha era que os jogadores precisavam ser mais agressivos, mais ofensivos, mais definidores e não estavam conseguindo. Agora eles pegaram confiança", destacou o comandante palmeirense.

A vitória sobre o Ceará não foi conquistada com uma grande atuação, mas mesmo assim, o time conseguiu vencer pela primeira vez no Allianz Parque, em um jogo válido pelo Brasileirão 2020. "Hoje temos uma equipe ofensiva forte, com três atacantes, um que chega o tempo todo no meio, laterais que atacam. Essa coisa aconteceu e aí você finaliza mais e chega mais no fundo. Eu sabia que isso ia acontecer gradativamente. Estamos pressionando bem, não deixamos eles (jogadores do Ceará) saírem confortáveis, estamos voltando a algo normal de antes da pandemia", celebrou o treinador.

Apesar da euforia pelo resultado, Luxemburgo preferiu não adiantar se irá manter a formação utilizada nos últimos dois jogos, em que Zé Rafael, Gabriel Menino, Lucas Lima, Gabriel Veron e Luiz Adriano não jogaram, em razão de lesões ou suspensões.

"Vamos ver, temos de descansar, eles passarem em casa com a família, dar um beijo nos filhos, na esposa, tomar uma cerveja, um vinho, ir na igreja, uma série de coisas que precisam fazer. Aí na segunda a gente vê com o pessoal da ciência como cada um vai estar pro jogo de quarta", explicou.

O elenco volta aos treinos na segunda-feira e na quarta-feira encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. No próximo sábado, o compromisso é contra o São Paulo, no Allianz Parque.