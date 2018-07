Luxemburgo celebra fim da 'confusão' e já planeja Fla em 2015

A vitória por 3 a 2 diante do Coritiba, no último domingo, garantiu matematicamente o Flamengo na elite do futebol brasileiro em 2015. O fim da "confusão", como Vanderlei Luxemburgo vinha chamando a possibilidade de rebaixamento do time carioca, agora com 47 pontos na oitava colocação, foi celebrado pelo treinador após a partida.

"O trabalho do Flamengo nesta temporada era sair da tal da confusão, e esse objetivo foi alcançado. Então, quando fizemos 43 pontos, eu falei que podia afirmar que tínhamos saído da confusão, que faltava poucos pontos para sair matematicamente como saiu hoje", declarou no domingo.

Apesar de celebrar o objetivo alcançado, Luxemburgo sabe que o ideal para um clube do tamanho do Flamengo não é apenas se livrar do rebaixamento, mas sim conquistar títulos. Por isso, garantiu que no ano que vem, quando seguirá no comando da equipe, as metas serão bem mais ambiciosas.

"Profissionalmente, no Flamengo você não trabalha para sair da confusão, você objetiva grandes conquistas, algo bem maior. Mas existem momentos na vida de um clube, de uma pessoa, que você passa por percalços. O que não significa que será sempre da mesma forma. Então, a expectativa é que na próxima temporada, quando chegarmos neste período, as perguntas sejam sobre expectativas para jogos decisivos, que são as cobranças normais", comentou.