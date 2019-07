Luxemburgo celebra 'intensidade' do Vasco e projeta time forte na retomada

A um dia de retomar a campanha do Vasco pelo Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa América, o técnico Vanderlei Luxemburgo se disse satisfeito com o trabalho realizado pelo elenco na intertemporada, especialmente com a intensidade demonstrada por seus comandados nos treinamentos.

O clube carioca está encerrando a preparação para o jogo deste sábado contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada da competição, juntamente com o período de 10 dias de atividades realizadas em Foz do Iguaçu, no Paraná, com foco na partida.

"Os jogadores estão respondendo muito bem. Fiquei surpreso, tanto com a intensidade do treinamento da equipe principal como da equipe reserva. Treinando forte, marcando forte. Tenho certeza que estamos no caminho certo", descreveu o treinador, em vídeo publicado na Vasco TV, já reforçando qual o objetivo principal do time no restante da temporada: "Serão 29 jogos para decidir nossa vida, mantendo o time na primeira divisão e buscando alguma coisa mais para cima".

Para o comandante vascaíno, o fato de ter encerrado a primeira etapa do Brasileirão com as primeiras duas vitórias em sequência (Internacional, por 2 a 1, e Ceará, por 1 a 0, ambas em casa) e a saída da zona de rebaixamento podem ter criado a motivação necessária que virá das arquibancadas. "Conto com o apoio do torcedor. Ele tem nos apoiado incessantemente para que as coisas aconteçam de forma positiva nos jogos. Tudo que estamos fazendo é buscar o resgate do Vasco grande", ressaltou.

Mas antes de voltar para sua casa, o Vasco terá pela frente o desafio de encarar o Grêmio. No período citado por Luxemburgo, a equipe que ora ocupa a 15.ª posição na tabela de classificação, com nove pontos, fez amistosos contra Rio Branco-ES (vitória por 2 a 0), Atlético Goianiense (1 a 0) e Foz do Iguaçu (3 a 1).

Foi momento ainda para o clube anunciar alguns reforços pontuais, como o volante Richard (que estava no Corinthians), e o meia Marquinho (que veio do Athletico-PR). E os dois reforços já chegaram ao clube, ao que tudo indica, assumindo a condição de titulares. De acordo com a escalação dos amistosos e com o treino desta sexta-feira, no meio de campo, Richard deve iniciar entre os titulares no jogo deste sábado.

Na frente, Marquinho tem tudo para tomar a vaga de Marrony, com o novo trio de ataque sendo assim completado com Valdívia, atuando centralizado como "falso 9", e Rossi, recuperado de uma lesão na panturrilha.