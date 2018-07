Luxemburgo celebra vitória e exalta postura do Grêmio O Grêmio conseguiu mais uma goleada pelo Campeonato Gaúcho, no último domingo. Depois de vencer o Novo Hamburgo por 5 a 0, a equipe passou pelo Veranópolis, por 4 a 1. A nova fase da equipe tem agradado o técnico Vanderlei Luxemburgo, que, quase um mes depois de assumir o comando do time, já o vê com uma nova postura.