Luxemburgo celebra volta de Sobis e Fred ao Fluminense O técnico Vanderlei Luxemburgo celebrou nesta terça-feira a volta da dupla de ataque titular do Fluminense no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás, quarta, no Serra Dourada. Fred, que cumpriu suspensão automática, e Rafael Sobis, recuperado de lesão, retornam ao time e põem medo no adversário, de acordo com o treinador.