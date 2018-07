Luxemburgo cobra evolução do Fluminense em clássico

RIO - O empate com o Vitória, na última quarta-feira, não abalou a confiança do Fluminense, que faz campanha ruim no Campeonato Brasileiro, mas que esboçou uma reação nos últimos jogos, notadamente a partir da contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele gostou bastante da atuação da equipe no segundo tempo da partida contra os baianos, disse que o time está se recompondo e agora precisa mostrar para a torcida que esse crescimento não pode ser interrompido no clássico de domingo contra o Flamengo, no Maracanã.

Nesta quinta, a comissão técnica decidiu que o time vai se poupar nos treinos desta sexta e sábado. Detectou um desgaste físico crescente na equipe com a sequência de jogos na temporada. Vanderlei Luxemburgo vai preparar o Fluminense para o clássico mais na base da conversa. Disse que o momento é de descanso para os tricolores.

No desembarque no Rio de Janeiro, os jogadores foram saudados por alguns torcedores e Fred foi o mais assediado. Ele vai poder enfrentar o Flamengo, pois ainda desfruta do efeito suspensivo que o clube conseguiu na justiça esportiva, depois dele ser suspenso por quatro partidas por agressão ao zagueiro Jomar, do Vasco, em partida disputada no mês passado. Até agora o atacante só cumpriu um jogo de suspensão.