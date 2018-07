Luxemburgo comanda treino sem mudanças em Atibaia Vanderlei Luxemburgo parece já ter definido o time do Flamengo que fará o clássico com o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela Taça Rio. Nesta quinta-feira, o treinador repetiu a formação da equipe no treino realizado em Atibaia e deu atenção especial às jogadas ensaiadas.