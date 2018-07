Luxemburgo começa a definir Fla para jogo na Bolívia

O time principal teve: Felipe; Léo Moura, Alex Silva, Welinton e Junior Cesar; Airton, Maldonado, Willians, Luiz Antonio, Renato e Bottinelli; Ronaldinho Gaúcho e Deivid. Dois desses jogadores vão deixar o meio-de-campo. Porém, os 13 escolhidos devem viajar uma semana antes, para que se adaptem aos efeitos dos 4.100 metros de altitude de Potosí.

O treino tático deste domingo também foi a primeira atividade com bola do recém-contratado Itamar. O atacante trabalhou entre os reservas, também escalados com 13 jogadores. Será com uma equipe formada por esses atletas que o Flamengo iniciará a sua participação no Campeonato Carioca.

Atual campeão estadual, o Flamengo estreia no torneio contra o Bonsucesso, em 21 de janeiro. O time reserva foi escalado neste domingo com: Paulo Victor; João Felipe, Marllon, Gustavo e Magal; David, Rodrigo Alvim, João Vitor, Camacho, Negueba e Lucas; Jael e Itamar.