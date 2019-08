Luxemburgo comemora 'saída da confusão' e enaltece promessa do Vasco

A vitória do Vasco sobre o Goiás, por 1 a 0, na noite deste sábado, foi bastante comemorada pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. O ânimo do técnico não poderia ser diferente. Isto porque o time carioca voltou a vencer fora de casa depois de quase dois anos no Campeonato Brasileiro e deu um salto na classificação, deixando a briga pelo rebaixamento.

Com apenas uma derrota nos últimos seis jogos, o Vasco subiu para o 14.º lugar, com 17 pontos, seis a mais do que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

"Resultado muito importante para o que nós queremos na competição. Primeiro, sair da confusão. E, além de mostrar que podemos ganhar fora de casa, subimos na tabela", comentou o treinador, que ainda apontou o principal defeito do time neste domingo.

"Foi um grande jogo. Mas, falando do defeito, faltou a gente articular melhor a transição ofensiva. Estar fechado e sair rápido, tocando a bola. Carregamos a bola e a decisão era sempre ruim. Foi o único defeito que vi na equipe", acrescentou.

Para fazer valer a estratégia, Luxemburgo mandou a campo um time sem centroavante e apostou na entrada de Talles Magno, de apenas 17 anos, que acabou sendo bastante elogiado por ele. "Ele é um jogador talentoso. Sabe jogar tanto por dentro como por fora. Ele ainda peca na tomada de decisão, em escolher a jogada mais correta, mas é normal da formação e pela idade que tem", encerrou.