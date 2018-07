Luxemburgo comemora vitória, mas diz que Fla teve atuação 'horrível'

A vitória por 2 a 0 sobre o Bonsucesso, sábado à tarde, no Engenhão, valeu apenas pelos três pontos que deixaram a equipe rubro-negra na liderança do Campeonato Carioca. Na avaliação do técnico Vanderlei Luxemburgo, esse foi o único ponto positivo da partida, em que o Flamengo mostrou desempenho muito abaixo da crítica.

"Nós ganhamos o jogo. Ponto. O resto temos que descartar. Foi um dia horrível. Não jogamos no primeiro tempo nem no segundo. Não fizemos uma partida boa, jogamos muito abaixo daquilo que podemos. Temos que ficar contentes pela vitória. O resto é entender que hoje (sábado) foi uma atuação horrível", criticou Luxemburgo.

O treinador só mostrou satisfação ao comentar a atuação do garoto Matheus Sávio, de apenas 17 anos, que voltou a marcar pelos profissionais, de falta, em lance no qual a bola cruzou a área e parou dentro do gol.

"Ele pega bem na bola. É treinamento, faz isso nos juniores. Bate bem em direção ao gol. Os jogadores já sabem que ele bate bem e deixaram o Matheus bater as faltas", elogiou Luxemburgo, que avisou que o atacante só estava "emprestado" aos profissionais e vai voltar a treinar com os juniores na próxima semana.

O Flamengo lidera o Campeonato Carioca e pode garantir a classificação caso o Fluminense perca para o Barra Mansa neste domingo. A equipe rubro-negra volta a campo daqui a uma semana, exatamente contra o Flu, no Maracanã.