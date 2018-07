Luxemburgo confirma Angelim na lateral esquerda do Flamengo

Em clima de testes, por conta da classificação garantida, Vanderlei Luxemburgo confirmou que vai exigir uma atuação mais versátil do zagueiro Ronaldo Angelim na partida do Flamengo neste domingo, contra o Resende, na última rodada da Taça Guanabara.

Angelim vai jogar na lateral esquerda, auxiliando os zagueiros Jean e David. "Ele atuou assim contra o Botafogo e, na Europa, se faz muito isso. É um jogador que vai fazer a parte defensiva para proteger as subidas ao ataque", explicou Luxemburgo, invicto no Campeonato Carioca.

"Uma hora a derrota vai vir, mas temos que adiar o maior tempo possível. Fiz essas alterações por conta de uma equipe que tenho que montar para dar mais consistência por conta dos jogadores ofensivos", justificou.

Com o reforço de Angelim na defesa, o treinador espera liberar mais Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho no meio-campo do Flamengo. "Tenho que manter a equipe jogando. O Ronaldo e o Thiago precisam de entrosamento e ritmo de jogo. Quanto mais eles jogarem, melhor", disse o técnico, que não pretende poupar os titulares, apesar da conquista da primeira colocação do Grupo A.