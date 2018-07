Luxemburgo confirma Cruzeiro com Mayke e volta de Henrique O lateral-direito Mayke ficou quase a semana inteira sem treinar, com uma inflamação no calcanhar direito, mas não deverá ser problema para o Cruzeiro diante da Chapecoense, domingo de manhã, no Mineirão. O jogador voltou a treinar nesta sexta-feira, participou do coletivo, e está escalado.