Luxemburgo confirma desfalque de Deivid no domingo

"O Deivid está fora, não vai jogar. Mas ainda estou pensando no time que vai entrar em campo e vou continuar pensando", declarou o técnico, que também está com dúvida para escalar o meio-campo. Petkovic e Kleberson brigam por uma vaga no setor.

Ainda com chances de ser rebaixado, o Flamengo fará um duelo de opostos contra o Cruzeiro, terceiro colocado e já garantido na Copa Libertadores de 2011. Mas a diferença na campanha dos dois times não preocupa Luxemburgo, que espera surpreender no final de semana.

"Isso não quer dizer muito. O Avaí ganhou do campeão da Libertadores lá no Beira-Rio, o Goiás ganhou do Palmeiras na quarta-feira. Por isso o futebol é bom. É um jogo decisivo e a torcida compareceu no último jogo, tenho certeza que vai apoiar de novo", aposta o treinador.