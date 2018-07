Luxemburgo confirma Eduardo da Silva como titular do Flamengo

Com a ausência de Paulinho - dores musculares na coxa esquerda -, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a escalação do atacante Eduardo da Silva para o jogo contra o Coritiba, neste domingo, pelo Brasileirão. Será a primeira vez que o reforço recém-contratado será titular do Flamengo, depois de entrar bem nos dois últimos compromissos.

Brasileiro naturalizado croata, Eduardo da Silva ainda não está na forma física ideal, mas Luxemburgo aposta no bom momento dele, depois de ter marcado o gol da vitória do Flamengo sobre o Sport, na rodada anterior do Brasileirão.

Assim, a provável escalação para o jogo deste domingo em Curitiba tem Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Marcelo e João Paulo; Recife, Márcio Araújo, Canteros e Everton; Eduardo da Silva e Alecsandro.

"Estamos encorpando como equipe. Contra o Sport foi assim e queremos que continue. E para vencer basta treinar muito, e isso nós estamos fazendo", disse Luxemburgo, ao comentar sobre a luta do Flamengo para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão.