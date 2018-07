Luxemburgo confirma escalação do Cruzeiro sem Arrascaeta

Luxemburgo explicou que o jogador será reintegrado ao grupo e retomará os treinos antes de voltar ao time. Arrascaeta se reapresentou na tarde desta sexta após defender o Uruguai na Copa América, no Chile. "Ele chegou eram duas horas da tarde. Me cumprimentou, nem o conhecia, a não ser de ver jogar pela qualidade. Vamos com calma. O time que vai começar jogando é o time que treinou", disse o treinador.

Sem contar com Arrascaeta entre os titulares, Luxemburgo confirmou duas mudanças na equipe do Cruzeiro. Paulo André vai entrar no lugar de Bruno Rodrigo, suspenso, e Henrique ocupará a vaga de Charles no meio-campo. Com estas alterações, o Cruzeiro entrará em campo no domingo com Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Pará; Willians e Henrique; Marquinhos e Allano; Willian e Leandro Damião.