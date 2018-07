Luxemburgo confirma 'mistão' do Flamengo para clássico de sábado

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Flamengo, resolveu levar um time misto para enfrentar o Botafogo neste sábado, na Arena Amazônia, em Manaus, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi uma estratégia para poupar alguns jogadores do desgaste da viagem visando a preparação para a disputa da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio.

Em relação à equipe que venceu o Internacional na última rodada do Brasileirão, apenas quatro titulares foram relacionados nesta quinta para o jogo em Manaus - Gabriel, Eduardo da Silva, Samir e Paulo Victor. Com isso, jogadores que não estavam sendo aproveitados por Vanderlei Luxemburgo devem ter uma oportunidade.

Entre eles o lateral-direito Léo, que retorna ao time após ficar um longo tempo se recuperando de lesões musculares. O atacante Negueba, que perdeu espaço após a saída do técnico Jayme de Almeida, também deve receber uma nova chance de mostrar seu futebol.